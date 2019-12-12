إكسبرس: إقبال ضعيف على الانتخابات البرلمانية البريطانية

ذكرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، اليوم الخميس، أن مراكز الاقتراع في بريطانيا شهدت إقبالا ضعيفا، إلا أنها ربما تتزايد في المساء مع اقتراب إغلاق مراكز الاقتراع في تمام العاشرة مساء.



وأوضحت الصحيفة البريطانية، إلى أن الإقبال على التصويت كان ضعيفا، مؤكدة أنه سيتم الإقبال على المساء بطريقة جيدة، مشيرة إلى أن العديد من البريطانيين اجتمعوا خارج مراكز الاقتراع المحلي في وقت متأخر من المساء.



وبحسب استطلاعات الرأي، فقد تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على حزب العمال المعارض بزعامة جيريمي كوربين، رغم تقارب المؤشرات بينهما.



وقد أظهر استطلاع الرأي النهائي للانتخابات العامة، الذي أجراه مركز إيبسوس موري، أن المحافظين على 44٪، وحزب العمال 33٪، والليبراليون الديمقراطيون 12٪، وحزب الاتحاد الأوروبي على 2٪ فقط.



وكان قد توجه الناخبون البريطانيون، صباح اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية البريطانية الثالثة منذ خمسة سنوات، وهي الانتخابات الحاسمة التي تتركز حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

