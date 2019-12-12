حملات تموينية تضبط 10 مخالفات في مرسى مطروح

تمكنت حملة تموينية من مفتشي إدارة الرقابة، من ضبط عدد 10 مخالفات، كان من أبرزها تجميع عدد 300 لتر سولار بغرض بيعها في السوق السوداء، ومخالفات أخرى من بيع كروت شحن الموبايل بزيادة عن السعر المقرر، وعرض وبيع لحوم بدون غطاء، ومخالفات أخرى تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، ومخالفات ببعض المخابز مثل إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن،



تحفظت الحملة على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وتم إرسالها إلى قسم الشرطة المختص قبل تحويلها إلى النيابة للنظر والتصرف.



وكان المهندس السيد أحمد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، أصدر تعليمات ضد أي مخالفات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، لجميع الإدارات التموينية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين.