إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر، اليوم الخميس، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بجنوب سيناء، في الثالثة عصرًا؛ لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 25 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الاموج ما بين 2-3 أمتار، والضغط 1009 درجات، واضطراب حالة البحر، كما تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.



وأصدر اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانىء باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانىء والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانىء لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.