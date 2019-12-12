وفاة طفل سقطت فوقه "نخلة" فى العياط

لقي طفل في الصف الثاني الابتدائي مصرعه بعد خروجه من المدرسة، إثر سقوط "نخلة" فوقه، بسبب الطقس السيئ، في قرية كفر بركات بنطاق قسم شرطة العياط بالجيزة.



تلقت مباحث قسم شرطة العياط، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "عبدالله ياسر" في العقد الأول من عمره، جثة هامدة إثر إصابته بكسور ونزيف داخلي، ومقيم بقرية كفر بركات.



بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفل في الصف الثاني الإبتدائي، وبعمل التحريات وسؤال أهليه وشهود العيان تبين سقوط "نخلة" على الطالب بعد خروجه من المدرسة في الطريق وأثناء عودته إلى المنزل، بسبب الطقس السيئ الذي تشهده البلاد اليوم.



تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.