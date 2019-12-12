"أمنيات وشجرة كريسماس".. منتدى شباب العالم يحتفل برأس السنة

يحتفل منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هذا العام بأعياد رأس السنة الميلادية، حيث تدعو إدارة المنتدى الحضور للاحتفال بأعياد رأس السنة الليلة، من خلال المشاركة في فعالية "شجرة رأس السنة".



وذلك من خلال كتابة أمنياتهم للعام الجديد على مصباح مضيء بشجرة رأس السنة، على أن يتم إضاءة جميع المصابيح في آن واحد؛ لتعطي مظهرًا بديعًا وتخلق روحًا مختلفة.



وأعربت إدارة المنتدى عن خالص أمنياتها لشعوب العالم باستقبال عام ميلادي سعيد مليء بالبهجة وتحقيق الأحلام.



ومنتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.