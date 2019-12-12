نشطاء يوجهون رسالة للمسؤولين تتهم ليلى سويف بتخريب عقول الطلاب

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليلى سويف والدة علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية حصر أمن دولة عليا بتهمة التحريض على التظاهر؛ بسبب هجومها على الدولة ومؤسساتها لصالح جماعة الإخوان الإرهابية.



ووجه المدونون رسالة إلى المسؤولين بالتعليم العالي والجامعات قالوا فيها: "كيف يمكنكم أن تأمنوا على عقول أبناءنا ووجدانهم إذا كانت المريبة ليلى سويف تلقنهم العلم وتعدهم للمستقبل بأفكارها الهدامة التي تجلب الخسائر لوطنهم على جميع الأصعدة".



وأضافوا: "كيف لهذه السيدة أن تكون قدوة للطلبة وأعظم إنجازها هو تدمير مستقبل ابنها وتحويله من شاب كان يمكن أن يكون نافعًا لوطنه، إلى مجرد إرهابي بالوكالة لصالح جماعة الإخوان التي أزهقت أرواح الأبرياء للاستحواذ على الحكم بالقوة.



وطالبوا المسؤولين في التعليم بالقيام بدورهم في حماية الطلبة من المخربين حتى وإن كانوا أعضاء في هيئة التدريس، فالأمم لا تنصلح ولا ترتقي إلا بالقدوة الحسنة في شتى المجالات، وليلى سويف أثبتت فشلها بجدارة في تقويم أبناؤها وألقت بابنها علاء في غياهب السجون، وزرعت في نفس ابنتها الحقد وكراهية الوطن فسارت على خطاها في الدفاع عن الإرهابيين وعناصرهم من أصحاب الأيادي الملوثة بدماء المصريين، بل وتطالب بإطلاق سراحهم ليتمكنوا من ترتيب صفوفهم وإراقة المزيد من الدماء ونشر الفوضى وتدمير ماتم انجازة من تقدم لصالح مصر وشعبها.