الإحصاء: مصر خفضت وارداتها من الصين 30% خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر خفضت فاتورة استيرادها من الصين في حدود 30.4% خلال عام، حيث تراجعت الواردات منها إلى 818.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2019 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 456.6 مليون دولار خلال عام.



وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن واردات مصر من الصين تمثلت في الآتي: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 195 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل 396.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بانخفاض قدره 201.6 مليون دولار خلال عام، كما تراجعت واردات مراجل وأجهزة آلية وأجزائها إلى 109.2 مليون دولار مقابل 140.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها.



وأضاف الإحصاء، أن واردات مصر من منتجات بلاستيكية بلغت 41.6 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل 52.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية 58.4 مليون دولار مقابل 67.2 مليون دولار، وألياف تريكية واصطناعية 41.3 مليون دولار مقابل 43.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.