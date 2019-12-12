لغيابه عن الجلسة.. إلغاء طعن مواطن لاستخراج صيغة حكم

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بمعاقبة طاعن اختصم وزيري العدل والداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، للحصول على صيغة تنفيذية من حكم، باعتبار طعنه كأنه لم يكن؛ لتخلفه عن حضور الجلسة وعدم تقديم الشهادات التي أمرت المحكمة بتقديمها.



تعود تفاصيل الدعوى عندما طلب الطاعن تسليمه صيغة تنفيذية من حكم خاص به صادر من محكمة القضاء الإدارى عام 2004، وبيان ما إذا تم الطعن عليه من عدمه.



وكلفت المحكمة الطاعن بتقديم شهادة رسمية من الجدول بما تم في الشق الموضوعي للدعوى الصادر بها حكم ويطالب بصيغته التنفيذية، والبحث عما اذا تم الطعن علين من عدمه، إلا أن الطاعن تخلف عن حضور الجلسة، ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، مما دعى المحكمة بوقف الطعن جزائيًا لمدة شهر، ولم يعجل الطاعن بسرعة إعادة نظر طعنه من جديد، مما كان مفاداه باعتبار طعنه كأنه لم يكن.