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سياسي

وفد "طاقة البرلمان" يتفقد غرفة التحكم الرئيسية لحقل "ظهر"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:55 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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تفقد الوفد البرلماني للجنة الطاقة والبيئة، برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الخميس، موقع حقل ظهر للغاز الطبيعى، بحضور سليمان وهدان وكيل النواب، ووزير البترول وعاطف محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة، ومحافظ بورسعيد.

واستهلت الجولة التفقدية، بزيارة لموقع حقل ظهر البرى، وغرفة التحكم الرئيسية للحقل، وانتهاء بالمبنى الإدارى للحقل.

وأكد المهندس عاطف محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة "بلاعيم للبترول"، أن الوحدات الثمانية بحقل ظهر تعمل بكفاءة، ويصل حجم الإنتاج اليومى إلى 3 مليار متر مكعب.

ووصف "حسن" حقل ظهر الذي تم اكتشافه فى أغسطس 2015 بـ"المشروع العملاق"، لافتًا إلى تطبيق أعلى معايير السلامة الدولية فى العالم داخله، بالإضافة إلى قياس مستوى نقاء الهواء بشكل مستمر من خلال 3 محطات.

وقال "حسن": إن هناك ثابت فى إنتاج "حقل ظهر" على مدار العاميين الماضيين، والذى يدخل للشركة القابضة للغاز الطبيعى.

من جانبه، قال محافظ بورسعيد، إن افتتاح حقل ظهر أحدث تغير شامل في جنوب بورسعيد، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت ولأول مرة اجتمع مجلس إدارة شركة إيني الإيطالية.

وأضاف، أن "حقل ظهر" حقق الكثير لمحافظة بورسعيد، حيث تم إقامة مزرعة سمكية، بالإضافة إلى تشغيل آلاف العمالة ومنهم 1200 عامل فى حقل ظهر، لافتا إلى إنشاء أكبر منطقة صناعية فى شرق بورسعيد

وفى سياق متصل، أكد مسئولى الشركة، أنه يتم التحكم فى الآبار وعددها 13 إلكترونية من داخل الشركة، وأنه يتم تطبيق أعلى شروط السلامة البيئية واختبارات الهواء وتطبيق وسائل الأمان وأحدث تكنولوجيا عالمية.

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