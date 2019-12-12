إنتاج الغاز الطبيعى وصل لـ7.1 مليار قدم مكعب يوميًا نهاية العام

قال وزير البترول والثروة المعدنية، إنه في الوقت الذي شهد عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عند إنتاج مستوى 6.5 مليار قدم مكعب يوميًا، بلغ إنتاج الغاز في ديسمبر 2019 حوالي 7.1 مليار قدم مكعب يوميًا.



جاء ذلك خلال أولى الزيارات البرلمانيّة لـلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، لتفقد أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر "ظهر"، بحضور وكيل البرلمان سليمان وهدان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



وأضاف طارق الملا، أن عام 2019 شهد تحقيق أعلى المعدلات في إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي في تاريخ مصر.



وأكد الملا، الجهود الحثيثة لتنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز للمنازل، لافتًا إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 10 ملايين وحدة سكنية على مدار 39 عامًا منها 38.5% خلال الخمس سنوات الماضية.



ولفت الملا إلى انخفاض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبك 21% قيمتها حوالي 75 مليار جنيه.



وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى الجهود المبذولة، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف وتطوير نماذج الاتفاقيات، والإسراع بمشروعات تنمية الحقوق لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وزيادة نسب المكون المحلي في مختلف الأنشطة البترولية.



ويضم الوفد البرلماني أكثر من 40 نائبًا برئاسة المهندس طلعت السويدي، كلًا من عصام بركات وحمادة غلاب وكيلًا اللجنة، وسحر عثمان، والسيد حجازي وفايقة فهيم، عبدالسلام الخضراوي، عبدالباقي تركيا، سعيد طعيمة، محمد سلام، إيمان خضر، خالد عبدالعال، نعمان فتحي نعمان، عادل عامر عبدالله، رمضان سليمان موسي، سامح حبيب، محمد الزيني، عبير السيد محمود، محمد حلم.



وأعلنت مصر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوقف استيراد الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018، وزاد إنتاج الحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا للبئر في أغسطس 2019.