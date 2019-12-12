إنفوجراف.. الإحصاء يرصد رحلة هبوط الفائدة على الإيداع والإقراض خلال عام

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تغيرات أسعار العائد والفائدة والإيداع والإقراض لدى البنك المركزي خلال عام، والتي سجلت تراجعًا جماعيًا خلال شهر سبتمبر من عام 2019، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه.



ويشير جهاز الإحصاء، إلى أن سعر الإقراض لدى البنك المركزي، لمدة ليلة تراجع خلال عام من 17.75% في سبتمبر 2018 لـ 15.25% في سبتمبر 2019، كما تراجع سعر الإيداع لدى البنك المركزي لمدة ليلة إلى 14.25% خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل 16.75% خلال الشهر نفسه من عام 2018.



ويضيف الإحصاء، أن سعر العائد على أذون الخزانة 91 يومًا، سجل انخفاضًا إلى 15.63% خلال سبتمبر 2019 مقابل 19.06% خلال الشهر نفسه من عام 2018، كذلك انخفض متوسط سعر الفائدة علي القروض سنة من 17.60% لـ 16.30 % خلال فترة المقارنة ذاتها.