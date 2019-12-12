جامعة دمياط تبحث عن سبل النهوض باللغة العربية

نظمت جامعة دمياط، اليوم الخميس، احتفالية كبرى باليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي بعنوان "آليات وسبل النهوض باللغة العربية علميًا وتطبيقيًا".



جاء ذلك بحضور كلٌ من الدكتور السيد محمد دعدور، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية.



شملت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية، والترحيب بالضيوف، ومن ثم ألقى الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، كلمة حول أهمية اللغة العربية، وعدد الدول التي تنطق بها.



كما ألقى السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، كلمة حول الاحتفالية، وضرورة الاحتفال باللغة العربية وترسيخها لدى النشء الجديد والشباب، خاصة طلاب الجامعة بمختلف الكليات.