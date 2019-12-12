سكرتير اتحاد كرة اليد المتهم بسرقة كأس إفريقيا: كنت بلمعه

كشفت تحقيقات نيابة الجمالية الجزئية، برئاسة المستشار محمد الفيشاوي، في واقعة حيازة سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة اليد، كأس مصنوعة من الفضة، داخل أحد المحلات، أنه تواجد لتلميعه فقط.



وقال سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة اليد، إنه نزل من الاتحاد بالكأس أمام الجميع، وبناءً على أوامر رئيس الاتحاد من أجل التلميع ولم يسرقه أو يبيعه.



وقال صاحب المحل في سرايا النيابة نفس الأقوال، مؤكدًا أن أمين الشرطة مُجري الضبط ألتبس عليه الأمر وشك فيه ولم يستمع لكلامه وصمم على ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، فقررت النيابة إخلاء سبيله وصرفه من النيابة؛ لعدم وجود شبهة جنائية.



كانت قد وردت معلومات لقسم شرطة الجمالية بعرض سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة اليد، كأس مصنوعة من الفضة على أحد المحلات، فتم توجيه مأمورية لضبطه، وعثر بحوزته على كأس مصنوعة من الفضة تزن 3 كيلو جرامات خاصة ببطولة إفريقيا لكرة اليد رجال لسنة 1990.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق والتي أمرت بإخلاء سبيله.