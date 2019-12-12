ضبط صاحب مخبز استولى على 3.5 طن دقيق مدعم في القليوبية

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات استهدفت ضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.



أسفرت الحملات عن ضبط مدير مسئول عن مخبز سياحي دون ترخيص، بمركز شبين القناطر، بالقليوبية؛ لتجميعه 3 أطنان ونصف الطن دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز البلدية، ومحظور تداوله بالسوق السوداء، يقدر بقيمة مالية 19075 جنيها.



كما تم ضبط 4 ماكينات صرف خبز خاصة بالمخابز البلدية، بالإضافة إلى ضبط 41 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، جمعها بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر لها دون وجه حق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.