عبدالرحمن دياب متحرش فى "بنات ثانوى" (صور)

كشف الفنان الشاب عبدالرحمن دياب، عن مشاركته في فيلم "بنات ثانوي"، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية متحرش يدخل في صدام مع الفنان محمد الشرنوبي، معربًا عن سعادته بكواليس فريق العمل.



وأضاف "دياب"، في تصريح خاص لجريدة "الدستور"، أنه يشارك في مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضي، لافتًا إلى أنه التعاون الثالث مع المخرج حسام علي، بعد العمل معه في مسلسل "لآخر نفس"، و"بنات سوبر مان"، موضحًا أن المسلسل يتكون من 7 حلقات فقط.



فيلم "بنات ثانوي" والمقرر عرضه يوم 7 يناير المقبل، بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنى، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، وتامر هاشم، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أحمد السبكي.