ضبط 10 أطنان أغذية فاسدة بمصنع فى شبرا الخيمة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم الغش التجاري؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق.



أسفرت تلك الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط مسئول مصنع للصناعات الغذائية، دون ترخيص؛ بمنطقة شبرا الخيمة، لحيازته 10 أطنان "دقيق، سكر، تمر، محسن خبز، مربى" ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها، و12000 عبوة "مخبوزات" منتج نهائى دون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.