أسعار الذهب اليوم في الأسواق

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في الأسعار اليوم الخميس.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار 18 سجل 567 جنيها للجرام، بينما عيار 21 سجل 662 جنيها للجرام.



وعيار 24 سجل 756 جنيها للجرام، في حين سجل الجنيه الذهب 5296 جنيها، وسجلت الأوقية الذهب 1473 دولارا.