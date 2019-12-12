المشدد 5 سنوات لعامل حاز سلاحًا وذخيرة في المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخمس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بإحراز سلاح دون ترخيص وذخيرة في المقطم.



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا، بأمانة سر أحمد فهمى ومحمود عبدالرشيد.



وأسندت النيابة للمتهم أنه حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "مسدس فردى الإطلاق عيار 9 مم"، وأحرز ذخائر دون ترخيص، عبارة عن 24 طلقة تستعمل في السلاح الناري.