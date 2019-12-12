وفاة طفلة متأثرة بحروقها في انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها عقب 12 يومًا من انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها، لتلحق بوالدها وأمها اللذين توفيا، في البدرشين.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل.



انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، ونتج عن الانفجار إصابة 4 أشخاص، هم: مصطفى محمد حبيب، وابنته "وعد" 3 سنوات، وزوجتيه "ماجدة أ" و"آيه. م"، وتم نقلهم إلى مستشفى الحوامدية العام.



وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء تجهيز إحدى الزوجتين وجبة العشاء حدث تسرب غاز مما نتج عنه انفجار الأسطوانة وإصابتهم، ولفظ المصاب الأول وزوجتيه أنفاسهم الأخيرة على فترات متلاحقة.



وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.