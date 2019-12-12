"المس إيدينا" ينظم احتفالية للكريسماس على مسرح الأنبا رويس

ينظم فريق التراتيل المسيحية "المس إيدينا" احتفالية خاصة بالكريسماس، على مدار يومي 27 و28 ديسمبر الجاري، على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ويقدم الفريق عدد من الترانيم المسيحية، من بينها "طلبتك من عمق قلبي"، و"مستغربة" و"زي زمان".



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.