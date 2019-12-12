كوريا الشمالية: أمريكا ليس لديها ما تقدمه فى أى اتفاق نووى

قالت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليس لديها ما تقدمه لها إذا ما استؤنفت المحادثات التي تهدف إلى حمل بيونج يانج على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية، بعد أن قالت واشنطن إنها مستعدة لاتخاذ "خطوات ملموسة" نحو التوصل لاتفاق.



وانتقدت بيونج يانج الولايات المتحدة لدعوتها لاجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، ووصفت ذلك بأنه "أمر غبي" سيساعد بيونج يانج على اتخاذ قرار واضح بشأن المسار الذي ستختاره.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "الولايات المتحدة تتحدث كلما فتحت فمها عن الحوار، لكن كالعادة ليس لدى الولايات المتحدة ما تعرضه علينا رغم أن الحوار قد يُفتح".



واجتمع مجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة، وسط تنامي المخاوف على مستوى العالم من أن كوريا الشمالية قد تستأنف التجارب النووية أو اختبارات الصواريخ طويلة المدى، التي أوقفتها منذ 2017، بسبب تعثر محادثات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن.



وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن واشنطن مستعدة "لاتخاذ خطوات ملموسة متبادلة" تجاه التوصل لاتفاق بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، لكنها أضافت أن مجلس الأمن يجب أن يكون مستعدًا للرد على أى استفزازات.