تكريم أبطال الجمهورية بدوري "مستقبل وطن" في قطور

نظمت أمانة مركز قطور بحزب مستقبل وطن، حفلًا كبيرًا لتكريم أبطال دوري مستقبل وطن في كرة القدم، بحضور المحاسب محمد عريبي، أمين محافظة الغربية، والدكتور أحمد حماد، الأمين المساعد، والنائب خالد مصباح والنائب فؤاد حسب الله نواب حزب مستقبل وطن وأعضاء هيئة مكتب محافظة الغربية وبعض الأمانات المختلفة، وبعض أمناء المراكز.



جاء الاحتفال تحت رعايه المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، بدعوة من السيد العزب، أمين مركز قطور، وأعضاء هيئة مكتب قطور وبعض الشخصيات العامة والتنفيذية بالمركز.



بدأ الحفل بكلمة المحاسب محمد عريبي والتي وجه الشكر فيها للمهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، كما وجه الشكر لأمانة الشباب والعمل الجماهيري في الأمانة العامة ومحافظه الغربية، كما وجه الشكر لفريق مركز قطور والسيد العزب.



وتلى ذلك بعض من الفقرات الفنية والاستعراضية، ثم تكريم بعض قيادات المحافظة الذين ساهموا في نجاح الدوري بالغربية وأمانة مدينة قطور، وبعد ذلك تم تكريم أبطال الدوري بمنحهم دروع وميداليات وبعض شهادات التكريم.