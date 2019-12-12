كيت ميدلتون تظهر بتاج الأميرة ديانا بأحد الحفلات الملكية

ظهرت الدوقة كيت ميدلتون مرتدية تاج الأميرة ديانا، خلال حفل الاستقبال الدبلوماسي، للمملكة في قصر باكنغهام.



وكانت الدوقة ترتدي ثوبًا مخمليًا لهذه المناسبة، وتزينت بأقراط من الفضة المتلألئة، وواحدة من قلادات الملكة الفضية، واختارت كيت ميدلتون تاج "كامبريدج لوفرز" في هذه المناسبة، والذي كان بمثابة هدية زفاف للأميرة ديانا.



وقد أعطى التاج للملكة إليزابيث كهدية عندما تزوجت في نوفمبر 1947، ومن بعدها أعطته هدية للأميرة ديانا بعد ذلك.



كانت الدوقة ترتدي وسام الصليب الكبير للأمير الفيكتوري الملكي، على وشاحها الأزرق الذي ارتدته للمرة الأولى في يونيو في مأدبة الملكة الرسمية.



كما أنها ارتدت وسام الملكة الملكي، الذي يتميز بصورة مغلفة بها جوهرة للملكة مثبتة على شريط أصفر، وترتديها على الكتف اليسرى.



ويعد هذا الحدث الملكي أكبر حفل استقبال يقام في قصر باكنغهام، ويتطلب ساعات من التخطيط المعقد من قِبل سيد الأسرة ومارشال السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى قيادة جميع أفراد طاقم الانتظار.