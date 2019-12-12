أسعار الحديد في الأسواق
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:58 م
دعاء أبو العزمطباعة
سجلت أسعار الحديد، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في الأسواق.
وترصد الدستور في السطور التالية، تفاصيل تلك الأسعار:
حديد عز 15500 جنيه
بشاى 10500 جنيه
العتال 10400 جنيه
عطية 10250 جنيها
سرحان 10150 جنيها
المصريين 10400 جنيه
المراكبي 10250 جنيها
الكومي 10100 جنيه
المعادي 10150 جنيه
الجيوشي 10150 جنيه
يذكر أن أسعار الحديد المحلية، كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية، وذلك منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر سبتمبر الماضي.
وترصد الدستور في السطور التالية، تفاصيل تلك الأسعار:
حديد عز 15500 جنيه
بشاى 10500 جنيه
العتال 10400 جنيه
عطية 10250 جنيها
سرحان 10150 جنيها
المصريين 10400 جنيه
المراكبي 10250 جنيها
الكومي 10100 جنيه
المعادي 10150 جنيه
الجيوشي 10150 جنيه
يذكر أن أسعار الحديد المحلية، كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية، وذلك منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر سبتمبر الماضي.