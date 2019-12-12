أسعار الحديد في الأسواق

سجلت أسعار الحديد، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في الأسواق.



وترصد الدستور في السطور التالية، تفاصيل تلك الأسعار:



حديد عز 15500 جنيه



بشاى 10500 جنيه



العتال 10400 جنيه



عطية 10250 جنيها



سرحان 10150 جنيها



المصريين 10400 جنيه



المراكبي 10250 جنيها



الكومي 10100 جنيه



المعادي 10150 جنيه



الجيوشي 10150 جنيه



يذكر أن أسعار الحديد المحلية، كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية، وذلك منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر سبتمبر الماضي.





