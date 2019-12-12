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اقتصاد

أسعار الحديد في الأسواق

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:58 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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سجلت أسعار الحديد، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في الأسواق.

وترصد الدستور في السطور التالية، تفاصيل تلك الأسعار:

حديد عز 15500 جنيه

بشاى 10500 جنيه

العتال 10400 جنيه

عطية 10250 جنيها

سرحان 10150 جنيها

المصريين 10400 جنيه

المراكبي 10250 جنيها

الكومي 10100 جنيه

المعادي 10150 جنيه

الجيوشي 10150 جنيه

يذكر أن أسعار الحديد المحلية، كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية، وذلك منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر سبتمبر الماضي.


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