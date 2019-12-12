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اقتصاد

"رجال الأعمال" تنظم زيارة إلى لبنان أول 2020

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:55 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية ستنظم رحلة عمل إلى لبنان، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد اللبناني، في الربع الأول من 2020، وذلك بعد استقرار الأوضاع السياسية في لبنان.

وأكد فوزي، خلال تصريحات له، أن تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والمسئولين الدبلوماسيين يساعد على تجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التى تلاحق لبنان ومجتمعاتنا العربية، من أجل تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن رجال الأعمال اللبنانيين حققوا العديد من التجارب الاقتصادية الناجحة فى كافة الدول، وأن لبنان من أكبر الدول العربية المستثمرة فى مصر بحوالى 1500 مشروع باستثمارات تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار.

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