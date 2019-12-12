سنة حبسًا وغرامة 10 آلاف جنيه لمتعاطي حشيش في المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالمقطم.



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، أسامة محمد محمد أبوصافى، محمد مصطفى البنا، بأمانة سر أحمد فهمى ومحمود عبدالرشيد.



وأسندت النيابة للمتهم إحراز مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بقصد التعاطي.