أسعار الخضار في الأسواق اليوم

سجلت أسعار الخضار، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في الأسواق، حسب تجار الغرف التجارية.



وقال حاتم النجيب، عضو شعبة الخضار بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا طفيفا فى أسعار بعض السلع، مثل الفلفل والثوم والباذنجان.



وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و11 جنيها، وسجل كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 1.5 و3.50 جنيه، وكيلو البطاطس من 4 إلى 6.50 جنيه، والبسلة بـ13 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 5.5 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4.50 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار البلدى 4.50 جنيه، والبصل من 4 إلى 6.5 جنيه، والكوسة من 5 إلى 7 جنيهات، والخيار الصوب من 4 لـ6 جنيهات، والملوخية 4.50 جنيه.



وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4 إلى 6 جنيهات، وكيلو الباذنجان الرومي بـ5.50 جنيه، والباذنجان البلدي 3.5 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر 3.50 جنيه.



كما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 5 و9 جنيهات، وسجل كيلو القلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر السبانخ بـ6 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الربطة «3 كيلو» من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.

