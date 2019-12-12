وزير الطيران: العاملون بالمطارات شرفوا مصر أمام الضيوف





ووجه الو زير بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين في الحدث الكبير " منتدى شباب العالم 2019" الذي سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري ، يستضيف شبابًا من مختلف دول العالم الذين يمتلكون بصمات واضحة في مجتمعاتهم، وقد قام الوزير بجولة بمطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة فيه.



تضمنت الجولة المرور على صالات السفر والوصول بالمطار، وتفقد جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، كما تفقد الحقل الجوي، واطمأن على الخدمات المقدمة للمسافرين والـ"كاونترات" التي تم تخصيصها لإنهاء إجراءات السفر والوصول.





وبعد الجولة أشاد الوزير بالجهود المبذولة التي تمت بالمطار لإظهاره بالشكل اللائق أمام ضيوف مصر، وقد رافقه فيها الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار صادق الشوري مدير مطار شرم الشيخ الدولي.



ومن ناحيه أخرى، استعد مطار القاهرة الجوي لاستقبال الوفود المشاركة في المنتدى بوضع لافتات مخصصة للحدث داخل صالات السفر والوصول، وتخصيص فريق من العلاقات العامة والمحطة لاستقبال الضيوف، لإنهاء إجراءات سفرهم إلى مدينه السلام "شرم الشيخ" بكل سهولة ويسر.

قال وزير الطيران إن جميع العاملين بالمطارات المصرية على قدر المسئولية والثقة التامة للظهور بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم، في ضوء استضافة مصر للأحداث العالمية المهمة والفعاليات الكبرى.