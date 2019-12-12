تجديد حبس 17 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية

جددت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس 17 متهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



والمتهمون المحبوسون كل من: محمود فهمى، أحمد عادل، عرفة يوسف، يوسف رضا، محيي الدين شعبان، سعد عمران، محمود الهادي، محمد الهادي، محمود سعد، إبراهيم عبدالستار، الشرقاوى أحمد، محمد خالد، السيد فرغلى، ناصر محمد، جمال البدرى، ومحمد مصطفى.



ووجهت النيابة إلى المتهمين بالقضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.