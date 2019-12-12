الدنمارك تحرك فرقًا من قواتها البحرية في مهمة بمضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، في نبأ عاجل، نقلته فضائية "سكاي نيوز" اليوم الخميس، أنها ستشارك في مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز.



وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده ستتخذ قرارًا بشأن المشاركة في مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز بمجرد حصولها على مزيد من الإيضاح لشكل مثل هذه المهمة.



من جانبه، قال وزير الخارجية الدنماركي، جيب كوفود، في بيان، إن "الحكومة الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في المبادرة البريطانية" لحماية الملاحة في هرمز.



وأفاد متحدثٌ باسم الحكومة البريطانية، في وقت سابق، بأن الفرقاطة البريطانية "مونتْ روز" الموجودة حاليًا في منطقة الخليج، سترافق السفن التي تحمل العلم البريطاني.