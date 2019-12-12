سجلت أسعار الطوب، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في الأسواق، بحسب تجار مواد البناء بالغرف التجارية.



وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بالغرف التجارية، إن الطوب "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا سجل نحو 600 جنيه للألف طوبة، وسجل الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا نحو 530 جنيهًا للألف طوبة.



وسجل سعر الطوب الأسمنتين المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 470 جنيهًا للألف طوبة.



كما سجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 470 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 890 جنيهًا.



وسجل الرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترًا 800 جنيه.



