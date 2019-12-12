المشدد 5 سنوات لعاطل زور محررات رسمية في المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية، بالسجن المشدد 5 سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبو صافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمى ومحمود عبد الرشيد.



وأسندت النيابة للمتهم "تامر. ع" تهمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمرور، وحدة تراخيص المقطم، بأن اصطنع الخاتم على غرار المحررات الرسمية.



كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى تزوير محررات رسمية وهى "رخصة قيادة" والمنسوب صدورها لوحدة مرور المقطم، بأن اتفق مع المتهم المجهول بتزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فاصطنعها على غرار المحررات الرسمية، كما زور المتهم بطاقة منسوب صدورها لنقابة الصيادلة.