أسعار البقوليات في الأسواق اليوم

سجلت أسعار البقوليات، حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الخميس، بحسب شعبة البقالة بالغرف التجارية.



وكانت الأسعار كالتالي:



كيلو الفول البلدي تراوح سعره ما بين 32 و34 جنيها.



كيلو الفول المستورد تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيها.



كيلو الحمص سجل نحو 28 جنيها.



كيلو الفاصوليا البيضاء سجل نحو 24 جنيها.



كيلو العدس تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيها.



كيلو الترمس تراوح سعره ما بين 16 و20 جنيها.



