الجامعة العربية تشارك في اجتماع مجموعة الدعم من أجل لبنان

شاركت جامعة الدول العربية في اجتماع المجموعة الدولية من أجل لبنان والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس أمس الأربعاء، بوفد برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام.



وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، فإن السفير حسام زكي أكد على أهمية انعقاد هذا الاجتماع في توقيت دقيق يمر به لبنان، حيث يواجه تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ويستحق معها الدعم والمساندة من المجتمع الدولي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.



وشدد السفير حسام زكي وفق البيان، خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية تكون قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة الوضع والتجاوب مع المطالب الشعبية والوفاء بالتعهدات الدولية المطلوبة مقابل الحصول على المساعدات الدولية المعلن عنها في إطار مؤتمر "سيدر"، واستعادة ثقة المجتمع الدولي في الدولة اللبنانية وقدرتها على النهوض مرة أخرى بالوضع الاقتصادي.



ونوه البيان إلى أن السفير حسام زكي أشار خلال الاجتماع، إلى الزيارة التي قام بها الى لبنان في 28 نوفمبر الماضي، موفدًا شخصيًا من قبل السيد الامين العام العام، انطلاقا من حرص الجامعة العربية ومسؤوليتها تجاه دعم ومساندة لبنان في تجاوز التحديات الراهنة، مؤكدا التزام الجامعة العربية بمواصلة العمل في هذا الاتجاه، وفي إطار مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان.