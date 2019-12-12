الحريري يؤكد للبنك الدولي التزام لبنان بخطة إنقاذية عاجلة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، اليوم الخميس، التزام لبنان بخطة إنقاذية عاجلة بانتظار تشكيل حكومة جديدة.



وعرض الحريري، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع كل من رئيس البنك الدولي والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، المصاعب الاقتصادية التي يواجهها لبنان.



ووجّه الحريري رسائل لبريطانيا وألمانيا وإسبانيا يطالبها بتأمين مستلزمات الاستيراد إلى بلاده.



كما طالب زعماء السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر بالمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.



وأوضح أن المشكلة تكمن في أن الأمر مرتبط بشكل الحكومة اللبنانية، لاسيما أن الأوروبيين ينتظرون حكومة اختصاصيين ذات ثقة، حتى يقدموا الدعم والقروض المقررة من مؤتمر سيدر، والأمر نفسه من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، حيث يشترطون شكلا معينا للحكومة، قائلًا: "الشروط السعودية والإماراتية تتعين بمدى هيمنة حزب الله على الحكومة نفسها".