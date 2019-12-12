مقتل طفل بالشرقية على يد صاحب فرن.. تعرّف على القصة (فيديو)

قال والد الطفل ياسين حمدى عبد الحميد، إن طفله طلب منه اللعب فى الشارع مع جيرانه ووافق على طلبه على وعد أنه لا يتأخر، مشيرأ إلى أنه بعد مرور ثلث ساعة فوجئ بقيام ابنة عمة الطفل تحمله وجاءت به للمنزل، حيث تفاجئ بحالة إغماء نجله عند قدومه للمنزل وجميع من حوله يستغيثون بجملة "الحق ابنك".



وأضاف والد الطفل ياسين، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc"، أنه عند رؤية ابنة عمته تحمل ابنه وهو فى حالة إغماء وقئ شديد سألها سبب حالته، قالت: "مش عارفة هو عنده قئ وشوية تشنجات"، مشيرًا إلى أنه بمجرد ذهابهم للمستشفى للاطمئنان على صحة حفيدها تفاجئوا بالحالة الصحية المزرية التي تعرض له الطفل.



وأكد والد الطفل ياسين، إن أحد الجيران بالمنطقة قد كشف أن أحد الجيران قام بإعطاء الطفل مبلغ 20 جنيها لشراء علبة سجائر، ولكن لسوء حظ الطفل أن المبلغ قد سقط منه فى الشارع، ليتفاجئ عند اعتراف الطفل أمام جاره بالقيام بالاعتداء عليه وضربه بعنف، ولكن الأهالى الشهود على الواقعة امتنعوا عن الاعتراف بهذه الجريمة أمام ظباط الشرطة خوفًا من مرتكبى هذه الجريمة.