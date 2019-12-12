انطلاق أعمال الدورة 4 للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي بباريس

انطلقت أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي بباريس، اليوم الخميس، بمشاركة وفد مغربي تحت رئاسة مجلسي النواب والمستشارين.



وسيتناول المنتدى البرلماني المغربي خلال هذه الدورة - بمشاركة رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية السيد ريشار فيران ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جيرار لارشي - موضوعات هامة تتعلق بدور الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الكونية.



المرتبطة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى سبل توطيد دعائم الديموقراطية، فضلا عن الشراكة المغربية الفرنسية في مجال تعزيز الأمن والتنمية بالقار ة الأفريقية، والتنمية في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والبشرية.