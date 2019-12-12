فضيحة.. مسئول قطري بارز يعتذر عن مؤتمر لعدم إجادته "العربية"

اعتذر أكبر الكابر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، عن المشاركة بمؤتمر تستضيفه دولة عربية؛ مقدمًا اعتذارًا غير منطقي بأن كافة أعمال هذا المؤتمر ستكون باللغة العربية فقط، مؤكدًا أنه يعجز عن إجادتها لأنه من أصول باكستانية، الأمر الذي أثار سخرية عدد كبير من السياسيين المهتمين بالشأن الخليجي عامة والقطري خاصة.



واعتبر هذا الموقف فضيحة كبيرة للنظام القطري، الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على المجنسين والذين ترضى عنهم أجهزة الدولة، في الوقت الذي تواجه فيه فئة الكفاءات في الدولة تهميشًا واضحًا من النظام القطري، لذا كان هذا سببًا رئيسيًا في هروب عدد من الكفاءات من أبناء دولة قطر إلى الخارج؛ لمواجهة التهميش المتعمد تجاههم.