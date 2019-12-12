الجزائر: 8% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد 3 ساعات

قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم الخميس بلغت 7.92% بعد ثلاث ساعات من التصويت.



وكشف شرفي عن أن عدد المصوتين وصل إلى غاية الساعة الحادية عشر صباحا إلى نحو مليونين من مجموع أكثر من 24 مليون ناخب.



وأشار إلى أن نسبة المشاركة المسجلة ارتفعت في 16 ولاية مقارنة بنسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 عند نفس التوقيت.



وأكد شرفي، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن نسبة المشاركة المسجلة في بداية الاقتراع الرئاسي توحي بأنها ستكون أقوى مما كانت عليه في انتخابات 2014.



وكان شرفي قال إن 95% من مراكز التصويت في البلاد فتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وإنها تعمل بصورة طبيعية، ولكنه اعترف بوجود بعض الصعوبات "التنظيمية" في بعض المناطق.



وكشف شرفي عن أن 3600 مكتب تصويت من مجموع أكثر من 61 ألف مكتب، تشهد بعض الصعوبات، مشيرا إلى مساع لإعادة الأمور إلى نصابها.



ولم يذكر شرفي المناطق التي تواجه فيها العملية الانتخابية صعوبات، غير أن مصادر عديدة أشارت إلى أن الأمر يتعلق بمكاتب التصويت بمنطقة القبائل خاصة في ولايتي بجاية وتيزي وزو، وبدرجة أقل ولاية البويرة.