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سياسي

المصريين الأحرار يستنكر تصريحات أردوغان بشأن البحر المتوسط

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:33 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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استنكر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ما ورد على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من عدم إمكانية مصر وقبرص واليونان التنقيب في البحر المتوسط دون إذن تركيا.

وقال الحزب في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن حديث أردوغان أجوف صادر عن مُتعجرف يسول له شيطانه فرض الوصاية، مضيفًا أن مصر والبلدان الصديقة قبرص واليونان لهما حق التنقيب في حدود المياه الإقليمية لكل منهما وفق ترسيم الحدود البحرية باعتبارهم أصحاب السيادة والقرار بشأنها عليها دون غيرهم طبقًا للمواثيق الدولية.

وأضاف الحزب، أن تصريحات أردوغان واستناده إلى مذكرة غير قانونية مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي، ليتجاوز حدود الهذيان ويّلوح بإرسال قوات تركية على أرض ليبيا، رغم رفض البرلمان الليبى والجيش الوطنى لتلك الاتفاقية المزعومة.

وأكد الحزب أن جموع المصريين جنودًا أشداء يقفون في مقدمة الصفوف للدفاع عن ثروات الوطن وسلامة حدوده، وقواتنا المسلحة سيف رادع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وأستقرار بلادنا، مشددًا على أن جموع المصريون يلتفون بكل ثقة وتأييد لما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مصر وزعيمها من تدابير بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.

وناشد الحزب الحكومة المصرية بإستدعاء البر بوسيتر القائم بأعمال السفير التركى بالقاهرة، وتعنيفه على تصريحات رئيس بلاده وطردة من أرض مصر وقطع كل العلاقات الدبلوماسية.

ويواصل حزب المصريين الأحرار، حملة المقاطعة الشاملة لكافة المنتجات والسلع التركية، ويدعو جموع المصريين للتضامن والتفاعل معها ليكون رد شعبي على تجاوزات أردوغان.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار خالص تقديره واحترامه للشعب التركي الذي يكافح ضد هذا الطاغية.

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