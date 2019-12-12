مناظرة جثة صاحب مغسلة قتله نجار في أكتوبر: 3 طلقات بالبطن

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الخميس، بتشريح جثة صاحب مغسلة أطلق عليه نجار النيران، أخذًا بالثأر لمقتل عمه بأيدي عائلة المجني عليه، في الفيوم، وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وجاء في مناظرة النيابة جثة المجني عليه أنه مصاب بثلاث طلقات في البطن، حيث إن المتهم أطلق النيران عليه أثناء توقفه بجاور المغسلة.



وكانت البداية عندما تلقى قسم أول أكتوبر بلاغًا من الأهالي يفيد بإطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة.



على الفور، انتقل مفتشو قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، وتبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى.



بسؤال شاهدى رؤية قررا أنهما فوجئا بحضور شخص حاملًا بندقية خرطوش، وأطلق أعيرة تجاه المجنى عليه حال وجوده داخل المغسلة الخاصة به فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب.



تم تعقب خط سير هروب مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه حال اختبائه داخل عقار تحت الإنشاء، وتبين أنه نجار مسلح، بحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار.



وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة بدافع الأخذ بالثأر لمقتل عمه منذ عام تقريبًا خلال مشاجرة مع أفراد عائلة المجني عليه.



وأضاف المتهم أنه تمكن من تحديد مكان وجود المجني عليه من خلال متابعة صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأنه حضر منذ يومين ورصده وتتبع تحركاته لتنفيذ الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.