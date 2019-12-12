نتيجة الطقس السيئ.. سقوط عمود إنارة وشجرة على سيارة فى بورسعيد

سقط عمود إنارة وشجرة على سيارة بتقاطع شارعى 100 ومحمد على بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، متمثلة فى رياح شديدة محملة بالأتربة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



وجار توجه معدات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى مكان سقوط عمود الإنارة والشجرة ورفعهما من على السيارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.



في سياق متصل، انتظم العمل بموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رغم سقوط الأمطار، وسجلت دخول وخروج 27 سفينة، وتجرى عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية، كما انتظم العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتى قناة السويس (بورفؤاد - بورسعيد) والعكس، ويعمل كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بصورة طبيعية.