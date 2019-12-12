الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السبت.. تامر حسني يكشف أسرار فيلمه الجديد "الفلوس" مع عمرو الليثي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:22 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
طباعة
يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان تامر حسنى في حلقة فنية خاصة من برنامجه "واحد من الناس"، على قناة النهار، وذلك عقب حصول تامر على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم، ودخوله موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

ويكشف حسنى كواليس دخول الموسوعة، وأهم المحطات فى حياته التى يعتبرها ملهمة للشباب، ودور والدته وزوجته فى نجاحه.

وتتطرق الحلقة إلى عشرات القصص الإنسانية التي عاشها من خلال العمل الخيري والاجتماعي، وتفاصيل مثيرة عن فيلمه الجديد "الفلوس"، إلى جانب حكايات لا يعرفها أحد عن أعماله الفنية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

منذ ساعتين و 18 دقيقة

السيسي: المرأة المصرية الأكثر مسئولية والأقل فسادا في الحكومة

منذ يومين

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يصدر قرارًا بتخصيص أراض ببورسعيد وشمال سيناء لإقامة مجتمع عمراني

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

صور المطر في شوارع القاهرة

image description

الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

image description

توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة بعد سقوط أمطار غزيرة بالدقهلية

image description

جمعية خاصة لإيواء الكلاب الضالة بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا بتخصيص أراض ببورسعيد وشمال سيناء لإقامة مجتمع عمراني

مصر ضمن أقوى 10 أساطيل جوية على مستوى العالم في 2020

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

أيام زمان

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

كواليس إذاعة خبر وفاة فريد شوقي وهو على قيد الحياة

نجم الساعة

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

الصحة

الأطباء يحذرون من تناول الأطفال الفول السودانى

الدهون الزائدة في الدم تسبب تلف الأعضاء

الرضاعة الطبيعية مفيدة لمريضات التصلب المتعدد

الأمراض الجسدية تزيد من خطر انتحار الرجال

الرئيس نيوز

أول ضحية للطقس السيئ.. مصرع طالب صعقًا أثناء عودته من المدرسة بالمنوفية

منسق "الأوربي لمكافحة الإرهاب": المنتدى كان سبب تحول كبير في حياتي

السيسى: 30 مليون مصرى خرجوا فى ثورة يونيو من أجل التغيير

انذار على يد محضر لرئيس "النيابة الإدارية" بسبب 1500 كاتب رابع

منوعات

بسبب خسائرها.. شركة سفر تعلق أعمالها

كيف تحدد طريقة اختيارك للخضراوات الخضراء؟

نفوق أنثى فيل بعد سنوات من ترويجها للسياحة

"حرائق بالقرب مني" الأكثر بحثا على "جوجل" في أستراليا

كشكول

بسبب شاحن موبايل.. تفاصيل مصرع حفيدي وزير التنمية المحلية الأسبق بالسعودية

بالصور .. ننشر جدول امتحانات منتصف العام الدراسي بالمنوفية

التعليم: توضح حقيقة امتحانات الثاني الثانوي ورقياً بالمدارس الخاصة

أول ضحايا الأمطار..مصرع طالب بالشهادة الإعدادية بالمنوفية صعقا بالكهرباء

إسلام سياسي

تقرير يكشف جحيم النساء في ظل حكم أردوغان.. اغتيال ٤٣٠ إمراة خلال ٢٠١٩

قيادي سابق بالجماعة الإسلامية يضع شروط لقطر لقبول الدول العربية التصالح

مرصد الإفتاء: الإرهاب يعود إلى ليبيا عبر بوابة "المهاجرين الأفارقة"

إعلامي إخواني: مرسي لم يكن رئيسًا.. والجماعة بلا رؤية

مقالات الرأي
ماجد حبته
من كوالالمبور إلى الدوحة.. والعكس!
صفوت البياضي
الحرية قيمة عليا لا تجوز تجزئتها
أحمد بهاء الدين شعبان
حتى لا نقول: «وداعًا للإسكندرية التى نفقدها»
خالد عكاشة
حوارات المتوسط.. آفاق الشراكة ومسارات الخطر
المزيد

الثقافة

توصيات مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ34

جاليري ضي يحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ (صور)

أوبرا الإسكندرية تحتفي بمرور ٢٠ عامًا على انطلاق عروض الكريسماس

أدباء مصر يناقشون أثر الترجمة والتعريب في الإبداع والتلقي

صفحتنا ع الفيس بوك