غدًا داوود أوغلو يعلن عن حزبه.. ومنشقين جدد عن أردوغان

ساعات قليلة ويعلن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو عن حزبه السياسي الجديد، والذي سيشكل ضربة سياسية كبيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن أوغلو يستعد للإعلان عن الحزب الجديد غدًا الجمعة وسيسميه "جيلسيك" من أجل المستقبل.



وتابعت أن الحزب الجديد كشف عن أن هناك منشقين جدد عن أردوغان سينضمون للحزب الجديد، ما يعني أن التمرد داخل الدائرة السياسي للرئيس التركي آخذ في الازدياد.



وأضافت أن تأسيس الحزب يأتي بعد أيام قليلة من زيارة وفد من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم لأوغلو في محاولة منهم لإثنائه عن تأسيس الحزب، إلا أنه رفض التفاوض معهم.



في أعقاب رفضه، كثف أردوغان هجماته على المعارضين البارزين له الأسبوع الماضي، متهمًا أوغلو بالاحتيال على بنك "خلق" المملوك للدولة، ونفى رئيس الوزراء السابق هذه المزاعم.



وأكدت الوكالة، أن انتقاد أردوغان المتزايد للمنشقين عنه تعكس مدى قلقه من تأثيرهم على قاعدته الانتخابية، خصوصًا وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد فقد وجوده في المدن الكبرى وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة.