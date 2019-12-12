الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السفير الأمريكى يزور معبد كوم أمبو بأسوان

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:19 م
السفير الأمريكي بالقاهرة،
السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين
أ ش أ
طباعة
زار السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، وزوجته، اليوم الخميس، معبد كوم أمبو، وذلك خلال جولة سياحية على هامش تواجدهما في محافظة أسوان، للمشاركة في أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في دورته الأولى.

وقال مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، الدكتور عبدالمنعم سعيد، في بيان اليوم، إن المسئول الأمريكي تفقد مشروع خفض المياه الجوفية المنفذ داخل معبد كوم أمبو بالشراكة بين وزارة الآثار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرا إلى أن السفير أشاد بالحضارة المصرية القديمة من خلال ما شاهده من آثار خالدة، موضحا أنه سيدعو أصدقاءه والشعب الأمريكي لزيارة مصر، خاصة أسوان.

وأضاف أن كوهين، أثنى على معبد كوم أمبو والمشروع المنفذ لتخفيض المياه الجوفية، الذي سيسهم في الحفاظ على الآثار المصرية في هذه البقعة التاريخية الهامة جنوب مصر.

يذكر أن مشروع خفض المياه الجوفية أسفل معبد كوم أمبو، ينفذ بالتعاون بين وزارة الآثار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتمويل يصل إلى 8.8 مليون دولار، حيث يعد هذا المشروع هو الثاني بعد مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة كوم الشفافة الأثرية بالإسكندرية.

كما أعلنت وزارة الآثار، خلال مراحل تنفيذ المشروع، عن اكتشاف 23 قطعة أثرية بمناطق الأعمال، من أهمها تمثال على هيئة أبوالهول ولوحة من الحجر الرملي عليها خرطوش يمثل الملك فيليب أرهاديوس الأخ الأصغر لإسكندر الأكبر، وتمثال للإله حورس.

يشار إلى أن المشروع بدأ في أغسطس 2017 حتى مارس 2019، ويستهدف عمل طرنشات عميقة حول المعبد يصل عمقها إلى 12 مترا بالتل الأثري الخارجي، بالإضافة إلى تنفيذ الخاصية الشعرية بجوار جدران المعبد لتغيير أساس الجدران في التربة المشبعة بالمياه، كما تم عمل دراسات قبل بدء المشروع، وهناك تجارب الضخ التجريبي ورصد مدى صلاحية المياه ومنسوبها، كما أن هناك فترة عمل صيانة بعد انتهاء المشروع لتدريب العمال، لرصد تثبيت منسوب المياة الجوفية عند مستوى محدد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يصدر قرارًا بتخصيص أراض ببورسعيد وشمال سيناء لإقامة مجتمع عمراني

منذ حوالي 21 ساعة

تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات العثور على رضيع فى المعصرة

منذ حوالي 14 ساعة

فتاة تتحول إلى طفلة رضيعة بسبب فيروس خطير

منذ ساعتين

مصرع 2 في حادث تصادم على "الدائري"

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

صور المطر في شوارع القاهرة

image description

الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

image description

توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة بعد سقوط أمطار غزيرة بالدقهلية

image description

جمعية خاصة لإيواء الكلاب الضالة بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا بتخصيص أراض ببورسعيد وشمال سيناء لإقامة مجتمع عمراني

مصر ضمن أقوى 10 أساطيل جوية على مستوى العالم في 2020

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

أيام زمان

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

كواليس إذاعة خبر وفاة فريد شوقي وهو على قيد الحياة

نجم الساعة

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

الصحة

الأطباء يحذرون من تناول الأطفال الفول السودانى

الدهون الزائدة في الدم تسبب تلف الأعضاء

الرضاعة الطبيعية مفيدة لمريضات التصلب المتعدد

الأمراض الجسدية تزيد من خطر انتحار الرجال

الرئيس نيوز

أول ضحية للطقس السيئ.. مصرع طالب صعقًا أثناء عودته من المدرسة بالمنوفية

منسق "الأوربي لمكافحة الإرهاب": المنتدى كان سبب تحول كبير في حياتي

السيسى: 30 مليون مصرى خرجوا فى ثورة يونيو من أجل التغيير

انذار على يد محضر لرئيس "النيابة الإدارية" بسبب 1500 كاتب رابع

منوعات

بسبب خسائرها.. شركة سفر تعلق أعمالها

كيف تحدد طريقة اختيارك للخضراوات الخضراء؟

نفوق أنثى فيل بعد سنوات من ترويجها للسياحة

"حرائق بالقرب مني" الأكثر بحثا على "جوجل" في أستراليا

كشكول

بسبب شاحن موبايل.. تفاصيل مصرع حفيدي وزير التنمية المحلية الأسبق بالسعودية

بالصور .. ننشر جدول امتحانات منتصف العام الدراسي بالمنوفية

التعليم: توضح حقيقة امتحانات الثاني الثانوي ورقياً بالمدارس الخاصة

أول ضحايا الأمطار..مصرع طالب بالشهادة الإعدادية بالمنوفية صعقا بالكهرباء

إسلام سياسي

تقرير يكشف جحيم النساء في ظل حكم أردوغان.. اغتيال ٤٣٠ إمراة خلال ٢٠١٩

قيادي سابق بالجماعة الإسلامية يضع شروط لقطر لقبول الدول العربية التصالح

مرصد الإفتاء: الإرهاب يعود إلى ليبيا عبر بوابة "المهاجرين الأفارقة"

إعلامي إخواني: مرسي لم يكن رئيسًا.. والجماعة بلا رؤية

مقالات الرأي
ماجد حبته
من كوالالمبور إلى الدوحة.. والعكس!
صفوت البياضي
الحرية قيمة عليا لا تجوز تجزئتها
أحمد بهاء الدين شعبان
حتى لا نقول: «وداعًا للإسكندرية التى نفقدها»
خالد عكاشة
حوارات المتوسط.. آفاق الشراكة ومسارات الخطر
المزيد

الثقافة

توصيات مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ34

جاليري ضي يحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ (صور)

أوبرا الإسكندرية تحتفي بمرور ٢٠ عامًا على انطلاق عروض الكريسماس

أدباء مصر يناقشون أثر الترجمة والتعريب في الإبداع والتلقي

صفحتنا ع الفيس بوك