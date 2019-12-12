سمسم شهاب يعتذر عن "عبد الموجود ع الداون لود"

اعتذر المطرب سمسم شهاب عن استكمال تقديم مسرحية "عبد الموجود ع الداون لود"، وذلك من خلال بيان صحفي أصدره صباح اليوم، من مكتبه الإعلامي قائلًا فيه: "شكرًا لكل اخواتي وحبايبي وجمهوري الكريم اللي لسه مُصر يشوفني في عرض المسرحية".



وأضاف البيان: "اعتذرت نهائي وما فيش مجال للعودة، رغم أسفي أن انسحابي اتسبب في وقف العرض لأسبوعين، لكن أن شاء الله سوف يبحث صناع العمل عن البديل المناسب، ليتم العرض في أقرب فرصة، وشكرًا لإصرار أستاذة منى السعيد على عودتي، وإنتظاري لكن اصمم على اعتذاري لظروف عملي".



وتابع: "لدي ثقة أن الأستاذ المخرج حسام الدين صلاح، متأني في اختيار الزميل الذي يليق بالدور لأنه؛ مخرج متميز وذكي في اختياراته واتمنى التوفيق لكل فريق العمل؛ لأن القصة عصرية ومهمة، والإخراج فوق الرائع والاستعراض جميل وكل فرد مشارك له بصمة خاصة، اعتذر لجمهوري الذي لم يرى العرض ولزملائي الذين لم يشاهدوني ولتوقف العرض".



يذكر أن مسرحية "عبد الموجود ع الداون لود"، من بطولة علاء مرسي، وأحمد سلامة، ومروى اللبنانية، وبرلنتي فؤاد، وياسر يني، ومنى السعيد، وألماس، ومصطفى إمام، وأحمد زهران، ومن تأليف إيمان العوضي، من إخراج حسام الدين صلاح، وديكور أحمد عبد العزيز، والألحان صالح أبو الدهب.