تجديد حبس 35 متهمًا بالانضمام لـ"داعش"

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس 35 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لعمليات عدائية والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.