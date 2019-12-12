أهالي الشرقية يستغيثون من شرر عامود كهرباء

استجابت الأجهزة الأمنية لشكوى من أهالي قرية بمركز أبو كبير في الشرقية، عقب تطاير شرر من عامود كهرباء إثر سقوط الأمطار.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد بتساقط شرر من عامود كهرباء عقب سقوط الأمطار، أمام معهد قرية أبو بكر الصديق.



وتبين أن الأهالي اتصلوا لإجراء شكوى بالكهرباء، لكنهم لم يتلقوا الرد وأنهم يخشون وقوع كوارث أو حرائق، خاصة أنهم يستعدون لإعداد فرح في المنطقة.



فيما استجابت الأجهزة الأمنية للأهالي، وجارِ اتخاذ الاحتياطات اللازمة.