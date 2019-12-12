"اهتمام الإسلام بالأسرة" ندوة في غرب الإسكندرية

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية ندوة بعنوان "اهتمام الإسلام بالأسرة" بمعهد التمريض بمستشفى دار إسماعيل بغرب الإسكندرية، بحضور مجدي الغريب، مدير المركز، وأماني محمد مسئول الإعلام السكاني.



وافتتح مجدي الغريب الندوة، حيث أوضح أهمية الأسرة في بناء المجتمع المتماسك القادر على النهوض بأعباء الحياة ومتطلباتها.



وتحدث الشيخ إبراهيم حسن صالح، واعظ عام بمجمع البحوث الإسلامية، عن الأسرة التي هي أعظم مؤسسة في العالم، وهي اللبنة الأساسية في جدار المجتمع، وأن الحضارة لا تقوم دون تماسك الأسرة، وأننا يجب علينا بناء الأسرة على أسس سليمة كما حددها لنا الرسول (ص)، وهي حسن الخلق والتمسك بالدين، والمحافظة على الصلاة والاهتمام بسلوك الشباب والتعرف على أسرة شريك الحياة أثناء فترة الخطوبة.



وأضاف أن معدل الطلاق في مصر عام 2018 وصل إلى 3 ملايين حالة طلاق في السن من 18 عاما إلى 25 عاما، وهو من أعلى المعدلات في العالم، مؤكدًا أنه لا بد من أهمية الوعي بحقوق وواجبات الزوجين والعمل على حل الخلافات التي تواجههم بالحسنى من أجل استقرار الأسرة، وتربية أبنائهم التربية الصحيحة مع توفير متطلباتهم الحياتية وتوفير القدوة الصالحة لهم ليقوم كل فرد في الأسرة بدوره على أكمل وجه.