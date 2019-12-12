الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

"اهتمام الإسلام بالأسرة" ندوة في غرب الإسكندرية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:14 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
طباعة
نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية ندوة بعنوان "اهتمام الإسلام بالأسرة" بمعهد التمريض بمستشفى دار إسماعيل بغرب الإسكندرية، بحضور مجدي الغريب، مدير المركز، وأماني محمد مسئول الإعلام السكاني.

وافتتح مجدي الغريب الندوة، حيث أوضح أهمية الأسرة في بناء المجتمع المتماسك القادر على النهوض بأعباء الحياة ومتطلباتها.

وتحدث الشيخ إبراهيم حسن صالح، واعظ عام بمجمع البحوث الإسلامية، عن الأسرة التي هي أعظم مؤسسة في العالم، وهي اللبنة الأساسية في جدار المجتمع، وأن الحضارة لا تقوم دون تماسك الأسرة، وأننا يجب علينا بناء الأسرة على أسس سليمة كما حددها لنا الرسول (ص)، وهي حسن الخلق والتمسك بالدين، والمحافظة على الصلاة والاهتمام بسلوك الشباب والتعرف على أسرة شريك الحياة أثناء فترة الخطوبة.

وأضاف أن معدل الطلاق في مصر عام 2018 وصل إلى 3 ملايين حالة طلاق في السن من 18 عاما إلى 25 عاما، وهو من أعلى المعدلات في العالم، مؤكدًا أنه لا بد من أهمية الوعي بحقوق وواجبات الزوجين والعمل على حل الخلافات التي تواجههم بالحسنى من أجل استقرار الأسرة، وتربية أبنائهم التربية الصحيحة مع توفير متطلباتهم الحياتية وتوفير القدوة الصالحة لهم ليقوم كل فرد في الأسرة بدوره على أكمل وجه.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

مصرع 2 في حادث تصادم على "الدائري"

منذ حوالي 19 ساعة

القصة الكاملة لصاروخ "هاربون".. أحدث نجاحات البحرية المصرية بالمياه الإقليمية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

السيسي: المرأة المصرية الأكثر مسئولية والأقل فسادا في الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب القاهرة والجيزة

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

صور المطر في شوارع القاهرة

image description

الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

image description

توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة بعد سقوط أمطار غزيرة بالدقهلية

image description

جمعية خاصة لإيواء الكلاب الضالة بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا بتخصيص أراض ببورسعيد وشمال سيناء لإقامة مجتمع عمراني

مصر ضمن أقوى 10 أساطيل جوية على مستوى العالم في 2020

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

أيام زمان

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

كواليس إذاعة خبر وفاة فريد شوقي وهو على قيد الحياة

نجم الساعة

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

الصحة

الأطباء يحذرون من تناول الأطفال الفول السودانى

الدهون الزائدة في الدم تسبب تلف الأعضاء

الرضاعة الطبيعية مفيدة لمريضات التصلب المتعدد

الأمراض الجسدية تزيد من خطر انتحار الرجال

الرئيس نيوز

أول ضحية للطقس السيئ.. مصرع طالب صعقًا أثناء عودته من المدرسة بالمنوفية

منسق "الأوربي لمكافحة الإرهاب": المنتدى كان سبب تحول كبير في حياتي

السيسى: 30 مليون مصرى خرجوا فى ثورة يونيو من أجل التغيير

انذار على يد محضر لرئيس "النيابة الإدارية" بسبب 1500 كاتب رابع

منوعات

بسبب خسائرها.. شركة سفر تعلق أعمالها

كيف تحدد طريقة اختيارك للخضراوات الخضراء؟

نفوق أنثى فيل بعد سنوات من ترويجها للسياحة

"حرائق بالقرب مني" الأكثر بحثا على "جوجل" في أستراليا

كشكول

بسبب شاحن موبايل.. تفاصيل مصرع حفيدي وزير التنمية المحلية الأسبق بالسعودية

بالصور .. ننشر جدول امتحانات منتصف العام الدراسي بالمنوفية

التعليم: توضح حقيقة امتحانات الثاني الثانوي ورقياً بالمدارس الخاصة

أول ضحايا الأمطار..مصرع طالب بالشهادة الإعدادية بالمنوفية صعقا بالكهرباء

إسلام سياسي

تقرير يكشف جحيم النساء في ظل حكم أردوغان.. اغتيال ٤٣٠ إمراة خلال ٢٠١٩

قيادي سابق بالجماعة الإسلامية يضع شروط لقطر لقبول الدول العربية التصالح

مرصد الإفتاء: الإرهاب يعود إلى ليبيا عبر بوابة "المهاجرين الأفارقة"

إعلامي إخواني: مرسي لم يكن رئيسًا.. والجماعة بلا رؤية

مقالات الرأي
ماجد حبته
من كوالالمبور إلى الدوحة.. والعكس!
صفوت البياضي
الحرية قيمة عليا لا تجوز تجزئتها
أحمد بهاء الدين شعبان
حتى لا نقول: «وداعًا للإسكندرية التى نفقدها»
خالد عكاشة
حوارات المتوسط.. آفاق الشراكة ومسارات الخطر
المزيد

الثقافة

توصيات مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ34

جاليري ضي يحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ (صور)

أوبرا الإسكندرية تحتفي بمرور ٢٠ عامًا على انطلاق عروض الكريسماس

أدباء مصر يناقشون أثر الترجمة والتعريب في الإبداع والتلقي

صفحتنا ع الفيس بوك