إزالة 150 حالة إشغال في حي غرب بأسوان (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة لإزالة 150 حالة إشغال وتعدي بنطاق حي غرب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف جهود النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات في الأسواق والشوارع الداخلية لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي وتحقيق السيطرة والانضباط.



وأكد العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، أن الحملة نجحت أيضًا في مصادرة ورفع 61 حالة من المضبوطات المتنوعة، فضلًا عن تحرير 20 محضر إشغال طريق.



وتابع، أن الحملة شاركت فيها قوات أمنية كبيرة من قسم شرطة المرافق وشرطة السياحة، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة في الإزالة.